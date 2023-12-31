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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: الثبات الإيماني من صفات المؤمن الأساسية.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أيام الدنيا كلها منسوبة لله سبحانه وتعالى، وكلها أقدار من الله عز وجل، وكل ما يحدث في الدنيا بإرادة الله.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد:  أن كل ما يحدث في الدنيا من الله وإلى الله عز وجل، خرجنا من 2023 إلى 2024، أي أننا انتقلنا من معية الله إلى معية الله".

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وأضاف، أن حال المؤمن مع الله لا يتغير ولا يتبدل، لأن المؤمن من صفاته الأساسية الثبات الإيماني، والثبات يعني عدم التحول والتغير نتيجة الزمان والمكان.، موضحا: "لا تكن كالماء يتلون بلون الإناء، فلا تفرق أيام رمضان عن باقي العالم، حيث من المفترض أن تكون الطاعة ملازمة للعبد طوال أيام العام بل طوال أيام العمر".


 

 

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأحد: "العبرة بالخواتيم، فلازم نعمل عمل أهل الجنة حتى نكون من أهلها، ونبعد عن أعمال أهل النار حتى لا نكون من أهلها، ممكن تلاقى حد يعمل صالح طول حياته، ويجى فى الآخر يعمل عمل يدخله النار"، مستشهدا بحديث سيدنا البني محمد صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة".

وتابع: "فالعبرة بالخواتيم، فى حديث اسمه فيما يبدو، يعنى تلاقى الواحد فيما يبدو يعمل أهل الجنة، وهو فى الأساس بيعمل عمل أهل النار، والناس تشوفه تقول عليه راجل مؤمن راجل صالح، وهو علمه فى الأساس من أعمال أهل النار"، مستشهدا بحديث سيدنا البني محمد صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أهلِ الجَنَّةِ فيما يَبْدو لِلنَّاسِ وهو مِن أهلِ النَّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أهلِ النَّارِ فيما يَبْدو لِلنَّاسِ وهو مِن أهلِ الجَنَّةِ»؛ فالظَّاهرُ للنَّاسِ غيرُ الباطنِ الذي يَعلَمُه اللهُ سُبحانه".

الشيخ خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لعلهم يفقهون رمضان

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