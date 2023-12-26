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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: فتوى عويضة عثمان تحمي البيوت من الخراب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بفتوى الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، التي حث فيها الناس على عدم توثيق الطلاق، إلا بعد اللجوء لدار الإفتاء، مؤكدا أن هذه الفتوى جاءت بعد معايشة لظروف الناس، وإن الطلاق الشفوى يخرب البيوت ويشرد العيال عشان الراجل فاهم إنه طلقها وقت غضب أو أى أمر، قد لا يقع الطلاق بسببه".

 

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع علي فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "تابعت الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حين قال فتوى فى غاية الخطورة تم نشرها على جميع مواقع التواصل الاجتماعى، وهذه الفتوى انقذت مئات الآلاف من البيوت من الخراب، وهى عن الطلاق الشفوي".

 

 الإسلام مصان وأهل القرآن مكرمون

 

ولفت الشيخ خالد الجندي، إلى أن أعظم إنجاز حدث فى مصر هو تكريم القرآن وأهل القرآن، فى إشارة منه إلى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين، بمسجد مصر، والذى شاركت فيه 64 دولة.

 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع علي فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "64 دولة أرسلت فلاذات أكبادها للمنافسة فى مسابقة القرآن الكريم، عشان تعرفوا قيمة القرآن فى بلدكم، فى مصر الإسلام مصان والقرآن وأهله يكرمون فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك له".

 

وواصل: "أهل القرآن فى مصر، يحفظون كتاب الله، وهذا أمر يثير الفخر، فحيا الله حملة القرآن الكريم، فعندما ترى القرآن مصان وموقر فى بلدك فعليك أن تعلم أن كل الأمور تسير على الطريق الصحيح".


 

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