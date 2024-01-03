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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جنات تطرح الشمخ الجواني| فيديو

جنات
جنات

طرحت المطربة المغربية جنات منذ قليل أحدث أغانيها والتى تحمل أسم الشمخ الجواني عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع عمرو الخضري أما إخراج الكليب فكان لكامبا.
 

كلمات أغنية الشمخ الجواني

وتقول كلمات أغنيتها .. هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي ايه 

لو قلبي شركه لازم تمشي بإدارتك 

لو قلبي شقه لازم تبقي في عمارتك

ولو سمكه مش طالعه إلا بصنارتك

ده انا دوبت دوبت دوبت بعد ماقلت ياحب بطلتك

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه 

رمشك جابني ووداني عداني البر التاني 

دايب في حبك بموت بموت بموت 

انا دايب 

قلبي وقف عندك حاسب 

قالي ده الحب المناسب 

ولساني قدامك سكوت سكوت سكوت 

كفايه كده ولا اقلك كماااان 

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه 

حبك نداني سمعته بقلبي مش بوداني 

يااللي الكلمه بتطلعلك انت من الشمخ الجواني

حبك عياني وبرضه مفيش غيرو اللي دواني 

يااللي مخليني اطمن وأمشي وراك علي عمياني 

عارف غلاوتك عندي ايه

رمشك جابني ووداني عداني البر التاني 

دايب في حبك بموت بموت بموت 

قلبي وقف عندك حاسب 

قالي ده الحب المناسب 

ولساني قدامك سكوت سكوت سكوت 

كفايه كده ولا اقلك كمان

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه
 

جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها 

وكانت جنات قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها جوليا بطرح صور لها من حفل عيد الميلاد على حسابها الرسمي.

وعلقت جنات على الصور قائلة: صور من عيد ميلاد جوليا يوم 4/8 بس أجلنا نزول الصور حدادا على ضحايا غزة وأيضا حدادا على الغالية ابنة عم زوجي.. بس كان لازم اشكر الناس اللي تعبت واشتغلت اليوم دا .. وشكرا لحبايبي اللي نورونا.

 

جنات الشمخ الجواني كامبا المطربة جنات المطربة المغربية جنات

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