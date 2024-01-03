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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علي غزة..

65 ألف طن متفجرات و45 ألف صاروخ.. أرقام صادمة يكشفها المكتب الإعلامي بغزة

ارشيفي
ارشيفي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" أسقطت على قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية الشاملة أكثر من 45,000 صاروخ وقنبلة عملاقة يزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، وتعمد الاحتلال قصفها على مربعات سكنية بالكامل الأمر الذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء في القصف الواحد.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له: زاد وزن المتفجرات التي ألقاها جيش الاحتلال من طائراته على قطاع غزة أكثر من 65,000 طن من المتفجرات، وهو ما يزيد عن وزن وقوة ثلاث قنابل نووية كالتي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن قرابة ثلثي القنابل والصواريخ التي ألقتها طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" على محافظات غزة هي قنابل غير موجهة وغير دقيقة أو ما يطلق عليها اسم "القنابل الغبية"، ما يشير إلى تعمّد الاحتلال للقتل العشوائي وغير المبرر، وهو مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية المختلفة.

وتابع المكتب الإعلامي قائلا : أبرز الأسلحة المحرمة دولياً التي يستخدمها جيش الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة: القنابل الخارقة للحصون من نوع BLU-113 و القنابل الخارقة للحصون من نوع BLU-109 و القنابل الخارقة للحصون من نوع (SDBS) والقنابل الأمريكية من نوع GBU-28 وصواريخ من نوع "هالبر"
والقنابل الموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية وقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا والقنابل الغبية أو غير الموجهة وقنابل "جدام – JDAM" الذكية.
 

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