عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور خالد النبوي.. العرض الخاص لفيلم الحريفة

الحريفة
الحريفة

احتفل أبطال فيلم "الحريفة" بالعرض الخاص للعمل بإحدى سينمات أكتوبر.

وحضر عدد من أبطال العمل، كل من نور النبوي وأحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، كزبرة، ولاعب الكرة السابق عبد الستار صبري، والمؤلف إياد صالح والمخرج رؤوف السيد.

وحرص النجم خالد النبوي على الحضور لتهنئة نجله نور بأول بطولاته السينمائية.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

حفل عشاء لأسرة فيلم الاسكندراني بعد العرض الخاص| صور

يارب يكون مبسوط|أول تعليق من ابنة أسامة أنور عكاشة بعد طرح فيلم الإسكندراني

ويشهد موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024، عرض العديد من الأفلام التي حجزت مكانها في الموسم، وهى "أبو نسب" بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، والمستمر عرضه بعدما انطلق في السينمات يوم 21 ديسمبر 2023، و"ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وخالد الصاوي والذى انطلق عرضه اليوم الأربعاء.

ابنة أسامة أنور عكاشة إجازة منتصف العام الدراسي اجازة منتصف العام أبطال العمل احمد حسام ميدو أسامة أنور عكاشة المؤلف إياد صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

ترشيحاتنا

البحث عن اللقب الثامن.. تاريخ منتخب مصر الوطني مع كأس أمم أفريقيا

وسط تصاعد التوتر.. 4 بالونات صينية تمر فوق تايوان

تسليم 27.412 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بكفر الشيخ

مسئول أمريكي يؤكد تورط إسرائيل في اغتيال صالح العاروري

اللواء سمير فرج: انتخاب حماس من الشعب الفلسطيني يحولها إلى حزب سياسي

محدش يقول بنطبل.. سمير فرج: السيسي أصدر 5 قرارات مهمة بشأن مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان إليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

بـ فتحة من الساق .. بوسى تثير الجدل بالأحمر النارى | شاهد

بعد قرار التعليم..أعراض تثير القلق بين أولياء الأمور بسبب المرض المنتشر بالمدارس

باليورو والدولار.. أسعار فساتين الفنانات في حفلات رأس السنة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ