بحضور خالد النبوي.. العرض الخاص لفيلم الحريفة

احتفل أبطال فيلم "الحريفة" بالعرض الخاص للعمل بإحدى سينمات أكتوبر.

وحضر عدد من أبطال العمل، كل من نور النبوي وأحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، كزبرة، ولاعب الكرة السابق عبد الستار صبري، والمؤلف إياد صالح والمخرج رؤوف السيد.

وحرص النجم خالد النبوي على الحضور لتهنئة نجله نور بأول بطولاته السينمائية.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

ويشهد موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024، عرض العديد من الأفلام التي حجزت مكانها في الموسم، وهى "أبو نسب" بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، والمستمر عرضه بعدما انطلق في السينمات يوم 21 ديسمبر 2023، و"ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وخالد الصاوي والذى انطلق عرضه اليوم الأربعاء.