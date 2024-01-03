حفل عشاء لأسرة فيلم الاسكندراني بعد العرض الخاص| صور

حرصت شاليمار شربتلى زوجة المخرج خالد يوسف على إقامة حفل عشاء لأسرة فيلم الاسكندراني عقب العرض الخاص الأول له فى مصر.

واحتفلت شاليمار مع أسرة الفيلم عقب الانتهاء من العرض الخاص به، الذي اقيم مساء أمس الثلاثاء داخل مول مصر بمنطقة السادس من أكتوبر بحضور أبطاله وعلى رأسهم أحمد العوضي.

جرى الاحتفال داخل منزل شاليمار وزوجها المخرج خالد يوسف، وحضره كل من أحمد العوضي وزينة وعصام السقا، إلى جانب عدد آخر من المشاركين بالفيلم.



وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

ويعد فيلم «الإسكندراني» أول بطولة سينمائية للفنان أحمد العوضي، ويشارك إلى جانبه كلا من زينة، وبيومي فؤاد، وحسين فهمي، وعصام السقا، وصلاح عبد الله، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.