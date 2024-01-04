برلماني: مستثمرون فى المجال الداجني والحيواني تملكوا أراضي بالوادي الجديد وزرعوها

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن المشروع القومي للصوب الزراعية والمشروع القومي للصوامع فكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة السابقة من أجل تسديد حاجة المواطن من الخضروات للسيطرة على الأسعار وتوفير فائض لتزويد الصادرات الزراعية المصرية والتى نمت في الفترة الاخيرة بصورة كبيرة جدا، فمصر لديها صادرات زراعية مصرية كمنتجات فريش بالإضافة للمنتحات المصنعة والتي وصلت ل ٨ مليار دولار.



وأردف خلال لقائه بالإعلامية إنجي أنور، ببرنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية إي تي سي، أن قطاع الزراعة من القطاعات القابلة للنمو والتي أنشئ فيها بنية أساسية قوية جدا فكل تطوير يتم في مجال الزراعة سواء من حيث استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الإنتاجية سواء من حيث استنباط أصناف جديدة متحملة لبعض الأمراض واصناف تتقبل الملوحة في مياه الري.

بدأ العديد من المستثمرين فى المجال الداجني والحيواني بتمليك مساحات من الأراضي وزراعتها

وتابع النائب: الدولة المصرية تستهدف الاستفادة القصوى من وحدة المساحة والمياة وهذا بمثابة زيادة ارض زراعية جديدة، وهذا ما تحتاجه مصر الفترة المقبلة وهو تزويك محاصيل الزيوت والأعلاف وما ترتب عليه في نقص في إمدادات الحبوب نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ولكن بدأ العديد من المستثمرين في القطاع الداجني والحيواني بتمليكهم مساحات كبيرة من الأراضي وخاصة في محافظة الوادي الجديد وبدأوا في زراعة محاصيل الأعلاف بصورة جيدة لتقليل الفجوة الموجودة في عملية الاستيراد وتوفير العلمة الصعبة.