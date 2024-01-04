مفأجاة..أول تعليق من أحمد ياسر ريان على فرصته الضائعة الشهيرة أمام بيراميدز

نشر الإعلامي هاني حتحوت تصريحات أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب هاني حتحوت :"استلام الكرة هو السبب ولم أشاهد ردود فعل السوشيال ميديا.. وليد الكرتي فاجئني بهذه الكلمات وأسامة جلال ضرب المثل بنفسه لتهدئتي، أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا يخرج عن صمته ويعلق لأول مرة عبر الماتش على فرصته الضائعة الشهيرة أمام بيراميدز في بطولة كأس السوبر .

أكد علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن نادي سيراميكا كليوباترا، طلب استعادة المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بلحاج من أهم العناصر التي نملكها، ولكن هناك بند يسمح بعودة اللاعب من الإعارة في يناير".

وأضاف علاء عبدالعال: "اللاعب المغربي يخشى من التجربه اللي مر بها في الموسم الماضي، بعدما تألق مع أسوان ووقع مع الزمالك ثم عانى من التجربة".

واستطرد مدرب نادي الجونة: "أحمد محمود لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك مواليد 2003، من أبرز الأسماء الهامة لدينا ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي من الزمالك لعودته حتى الآن".