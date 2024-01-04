بعد الغارة الأمريكية على بغداد.. اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي

أفادت وسائل الإعلامي العراقية، اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ويأتي ذلك بعد استهداف الولايات المتحدة مقر لمليشيات الحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد، مما أدي أي مقتل قياديين بحركة النجباء.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بأن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مقرا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

بدورها، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مصدر عراقي قوله، إن “القصف على مقر تابع للحشد الشعبي في بغداد أدى إلى قتل 2 وجرح 5”.

وحسب قناة “العربية” السعودية، أكدت الفصائل العراقية مقتل "أبو تقوى" آمر اللواء 12 في حركة النجباء.

كما أعلنت مقتل علي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في حركة النجباء في الغارة ببغداد.