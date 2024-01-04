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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على إيرادات فيلم «أنا وابن خالتي» في أول أيام عرضه بمصر

انا وابن خالتي
انا وابن خالتي

تمكن فيلم “أنا وابن خالتي” من احتلال المركز الثالث في شباك تذاكر السينمات المصرية، في أول أيام عرضه. 

وحقق فيلم “أنا وابن خالتي” من بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد، إيرادات ليلة أمس، الأربعاء، وصلت إلى 212,322 ألف جنيه. 

فيلم "أنا وابن خالتى" تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

الفيلم بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وعلى لوكا، وإنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

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ويعد آخر أعمال سيد رجب فيلم “ابن الحاج أحمد”، بطولة الفنان شيكو، ورحمة أحمد، وصبري فواز، ومحمد لطفي، ومصطفى غريب، وعايدة رياض، والعمل من إخراج معتز التوني.

بينما كان آخر أعمال بيومى فؤاد فى السينما فيلم "سنة أولى خطف" بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومي كساب، وأحمد صيام، وياسر الطوبجي، وعلي غالب، وإسماعيل فرغلي، وحسن عيد، وصباح جميل، ونوليا مصطفى، ونائلة عارف، وعصام شاهين، سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة، منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تعاني من قدر عالٍ من الغباء، إلا أن أفرادها يلجأون بالصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.

فيلم انا وابن خالتى أنعام سالوسة بيومي فؤاد أحمد صالح سيد رجب

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