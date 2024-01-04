عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق النقد: قدرة مصر على الوفاء بالديون عالية والاحتياطيات جيدة

صدى البلد

قال الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه سيتم إعادة تنشيط الحوار مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.

أضاف، أن التحديات الإضافية التى مرت بها مصر فى 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، وفق  "العربية Business".
 
أشار إلى أنه يجرى العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، مضيفا: "نتوقع خلال الأسابيع المقبلة لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية، كاشفا: "التمويل الإضافي من الأمور المطروحة، نظراً لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا".
 

أكد أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية، مشددا على أن الوضع المالى والاحتياطيات جيدة.
 
ذكر أن الهدف الأساسى من البرنامج متوسط المدى هو رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتخفيف حجم القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر ويهدف كذلك إلى معالجة الاختلالات ولجم التضخم لذلك فالبرنامج مرحلة تحول على المدى المتوسط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

نداء عاجل من حماس للشعوب العربية والإسلامية

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول جهود الوزارة في تحسين جودة الهواء خلال 2023

وول ستريت جورنال: روسيا تمضي في خططها لشراء صواريخ باليستية إيرانية

صندوق النقد: قدرة مصر على الوفاء بالديون عالية والاحتياطيات جيدة

إنجلترا تتحدى أمريكا باستخدام تكنولوجيا صينية منعتها واشنطن.. اعرف الحكاية

معلومات لا تعرفها من قبل عن حب الشباب

ربنا جابلي حقي من الزمالك.. إبراهيم صلاح يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن تدريب فريق 2003


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاح أول عملية زرع قلب جزئي في العالم.. مفاجأت مذهلة واجهت المريض

70 شخصًا مدفونين بأوضاع غريبة.. اكتشاف مقبرة نادرة من العصور الوسطى بهذا البلد

مين أحلى ؟.. 3 نجمات بنفس الفستان الريش فى رأس السنة

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

فيديو

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ