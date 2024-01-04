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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الضرائب : المتأخرات 347 مليار جنيه

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد أن إجمالي المتأخرات الضريبية بلغ ٣٤٧.٦ مليار جنيه.

 

وقال ردا على سؤال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم بشأن وضع المتأخرات الضريبية، إن متأخرات ضريبة الدخل تبلغ ٢٩٦.٣ مليار  جنيه.

 

ولفت خلال اجتماع اللجنة الذي يناقش الحساب الختامي للمصلحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، إلى أن متأخرات القيمة المضافة بلغت  ٨٧.٣ مليار جنيه، موضحا أن هذه الارقام حتى يونيو ٢٠٢٣.

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وردا على استفسارات سالم بشأن المتأخرات المتنازع عليها، قال فؤاد "المتنازع عليه ٢٩٦.٣ مليار جنيه، وغير المتنازع عليه ٥١.٢ مليار جنيه".

 

واوضح "غير ممكن تحصيله ١٣١ مليار  جنيه".

من جهتها أوضحت رشا عبد العال،  رئيس مصلحة الضرائب العكل على  قانون ضرائب الدخل الجديد.

 

فيما اوضحت عدم إمكانية التلاعب في المنظومة الضريبية".

 

جاء ذلك ردا على سؤال وكيل اللجنة، ياسر عمر "لو موظف غير ملتزم يقدر يتلاعب أم لا؟".

 

فعقبت عبد العال "إطلاقا، المنظومة محوكمة بشكل كبير جدا، من كتر الحوكمة نخشى أن تكون مقيدة"، مضيفة "نقدر نعمل تتبع لكل الخطوات".

 

 

فيما طالب عمر بإعادة النظر في التعليمات رقم ٩٥ الصادرة عن المصلحة في نوفمبر ٢٠٢٣، موضحا انها 

 

تعليمات تسهل إضاعة مستحقات للمصلحة من أصحاب المهن الحرة، واعتبر أن من وضع هذه التعليمات "نواياه خبيثة".

 

وتعهدت عبد العال بإعادة النظر في دراسة التعليمات مرة أخرى وحوكمة نشاط المهن الحرة. 

مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية مصطفي سالم

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