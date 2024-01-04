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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بربع كيلو سميد.. طريقة عمل المدلعة بأقل التكاليف

صدى البلد

تعد المدلعة من الحلويات التي اشتهرت الفترة الأخيرة بمذاقها المختلف، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل المدلعة بدون تكاليف.


المكونات 
ربع كيلو دقيق سميد
ربع كيلو كنافة
ربع كيلو كريم شانتيه
كوب سمن بلدي
نصف كوب قشطة

3 ملعقة لبن بودرة، معلقتين كبار عسل كلوجوز أو عسل أبيض أو شربات تقيل
كوب لبن
معلقتين جوز هند
 

الشربات:
كوبين سكر 
كوبين ماء 
 فانليا 
 ليمونة
 

صوص الكراميل
كوب سكر 
 كوب ماء 
٢٠٠جرام شيكولاته بيضاء 
 ملعقتين نشا على ٣ ملعقة ماء


الطريقه 

 اولا نحضر البسبوسة

نضيف دقيق السميد وعليه جوز الهند ولبن البودرة والسمن وتقلب مع بعض، ثم نضع اللبن يكون دافئ ندوب العسل فيه ونضيفه على البسبوسة وندهن الصنية بالسمن أو الزبدة ونضيف دقيق السميد وندخلها الفرن.

 

نحضر الكنافة مقطعه بحجم صغير جدا ونضيف عليها السمن وتدهن الصينية، ونضع الكنافة فيها وتدخلها الفرن 

 

نضع الكريم شانتيه وعليه نصف كوب ماء مثلج ونضيف القشطة مع الضرب بالمضرب حتى يصبح القوام كريمى (لو نحتاج ماء نضيف لها)
 

صوص الكراميل
نضيف السكر على النار يتكرمل حتي يصل إلى اللون الذهبى ونضيف كوب ماء عليها ثم بعد غلوه نضيف الشوكولاتة البيضاء حتي تذوب مع الكرامل ونضع معلقتين نشا مذابين فى 3 ملاعق ماء
 

الشوكولاتة البيضاء طريقة عمل المدلعة اللون الذهبي السميد البسبوسة

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