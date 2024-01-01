بكوب دقيق سميد... طريقة عمل بسبوسة البرتقال

تعد البسبوسة اكثر الحلويات التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل بسبوسة البرتقال



المكونات:

2 كوب دقيق سميد

1 كوب دقيق ابيض

1 كوب جوز هند

1 كوب عصير برتقال

1 كوب لبن

1 كوب سكر

كوب الا ربع زيت - 4 بيض

فانيليا - معلقة بيكينج بودر - معلقة خل - ذرة ملح

الشربات:

كوب ونصف سكر ومعلقة عسل جلوكوز ان وجد

1 كوب ماء - نصف ليمونة

التحضير:

يخفق البيض والفانيليا فى الخلاط جيدا ثم يضاف السكر واللبن وعصير البرتقال والزيت والخل ويخفقوا جيدا ثم نحضر بولة وينخل فيها الدقيق الابيض مع البودر ويضاف دقيق السميد وجوز الهند وذرة الملح ويقلبا جيدا ثم ننزل بالخليط ويقلب جيدا بالمضرب السلك ثم تبطن صينية مقاس 30 او 28 سم وتصب بالبسبوسة

وتدخل نار متوسطة لمدة ساعة حتى يحمر الوجه

وبعد النضج تسقى بالشربات ويكون قوامه متوسط

ملحوظة

يشغل الفرن على نار متوسطة عند البدء فى تحضير البسبوسة.