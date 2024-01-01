عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوب دقيق سميد... طريقة عمل بسبوسة البرتقال

صدى البلد

تعد البسبوسة اكثر الحلويات التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل بسبوسة البرتقال
 

المكونات:
2 كوب دقيق سميد
1 كوب دقيق ابيض
1 كوب جوز هند
1 كوب عصير برتقال
1 كوب لبن
1 كوب سكر
كوب الا ربع زيت   -   4 بيض 
فانيليا - معلقة بيكينج بودر - معلقة خل - ذرة ملح
الشربات: 
كوب ونصف سكر ومعلقة عسل جلوكوز ان وجد
1 كوب ماء - نصف ليمونة
التحضير:
يخفق البيض والفانيليا فى الخلاط جيدا ثم يضاف السكر واللبن وعصير البرتقال والزيت والخل ويخفقوا جيدا ثم نحضر بولة وينخل فيها الدقيق الابيض مع البودر ويضاف دقيق السميد وجوز الهند وذرة الملح ويقلبا جيدا ثم ننزل بالخليط ويقلب جيدا بالمضرب السلك ثم تبطن صينية مقاس 30 او 28 سم وتصب بالبسبوسة
وتدخل نار متوسطة لمدة ساعة حتى يحمر الوجه
وبعد النضج تسقى بالشربات ويكون قوامه متوسط
ملحوظة
يشغل الفرن على نار متوسطة عند البدء فى تحضير البسبوسة.

عصير البرتقال السميد بسبوسة بسبوسة بالبرتقال البسبوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

ترشيحاتنا

لن تمر دون عقاب.. بوتين يتوعد أوكرانيا بعد الهجمات على بيلجورود

مكاسب بالمليارات.. أكبر مصفاة نفط في مصر تسبب انتعاشة كبيرة بسوق البترول|خاص

اكتشاف مذهل يغير مجرى التاريخ.. هذا ما وجده العلماء في قبر عمره 2000 عام

بعد زيادة ربع مليون شخص.. تعرف على عدد سكان الأردن مع نهاية 2023

كمرة خرسانية سقطت أثناء التركيب.. ماذا حدث في محور الفريق كمال عامر؟

تدميرنا مستحيل.. بوتين يتهم الغرب بالتخطيط لتقسيم روسيا إلى 5 أجزاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب دقيق سميد... طريقة عمل بسبوسة البرتقال

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتثير ضجة على السوشيال

الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ