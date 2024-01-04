السيطرة على حريق التهم مصنعا مغلقا بمدينة السلام

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق كبير التهم مصنع مغلق بمدينة السلام.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مصنع مغلق في شارع جمال عبدالناصر بجوار سنترال النزهة دائرة قسم شرطة السلام أول .

علي الفور تم توجيه ٦ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتم التعامل والسيطرة علي كرات اللهب التي التهمت اجزاء كبيرة من المصنع دون اصابات او خسائر في الارواح ، وجاري كشف ملابسات البلاغ لبيان سببه واذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وكذا سؤال الشهود .

تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .