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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق التهم مصنعا مغلقا بمدينة السلام

اعمدة الدخان تتصاعد
اعمدة الدخان تتصاعد من داخل المصنع

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق كبير التهم مصنع مغلق بمدينة السلام.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مصنع مغلق في شارع جمال عبدالناصر بجوار سنترال النزهة دائرة قسم شرطة السلام أول .

علي الفور تم توجيه ٦ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتم التعامل والسيطرة علي كرات اللهب التي التهمت اجزاء كبيرة من المصنع دون اصابات او خسائر في الارواح ، وجاري كشف ملابسات البلاغ لبيان سببه واذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وكذا سؤال الشهود .

تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .

السلام أول السيطرة على حريق شارع جمال عبد الناصر مدينة السلام نشوب حريق

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