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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نموذج مشرف .. مسعفان يسلمان ربع مليون جنيه لجمعية خيرية

المسعفان
المسعفان

سلم مسعفان ربع مليون جنيه لمسئولي جمعية خيرية بعد ان عثرا علي المبلغ بحوزه مندوبهم الذي أصيب خلال حادث سير بمدينة نصر .

تلقت هيئة الإسعاف بلاغاً بوقوع حادث دراجة بخارية بنطاق حي مدينة نصر.

علي الفور هرعت سيارة إسعاف إلي مكان البلاغ، وفور وصولها لموقع الحادث تبين وجود مصاب يعاني من اضطراب في درجة الوعي، ويعمل موظف باحدي الجمعيات الخيرية، وكان يحمل مبلغ مالي ومتعلقات تتبع الجمعية الخيرية بقيمة ربع مليون جنيه .

تم نقل المصاب للمستشفى لاسعافه وتم التواصل مع أسرة المصاب ومسؤولي الجمعية الخيرية لاستلام المبلغ المالي ومتعلقات المصاب ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة التحقيق .

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الجمعية الخيرية هيئة الإسعاف حادث سير بمدينة نصر جمعية خيرية مدينة نصر

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