عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور القاهرة: غلق محاور هامة في مدينة نصر.. تفاصيل

المرور
المرور

مرت 4 ليالي على قرار الإدارة العامة لمرور القاهرة منذ أن أعلنت عن غلق محاور هامة في مدينة نصر، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل بشارع حسن المأمون بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة حيث يعد اليوم السبت أخر يوم لتنفيذ غلق بعض المحاور الهامة في مدينة نصر.

مرور القاهرة

وفي السطور التالية نرصد بعض المحاور الهامة التي أعلنت عنها الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلقها وذلك بدء من يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 ديسمبر وحتى 4 ليالي فقط على أن يتم فتح المحاور في مدينة نصر يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023.

مرور القاهرة : غلق محاور هامه في مدينة نصر|تعرف عليها بالتفاصيل

مرور القاهرة : رفع آثار حادث انقلاب اتوبيس بشبرا .. تفاصيل

الخدمات المرورية في القاهرة

و أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل بشارع حسن المأمون بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

 

مرور القاهرة


مما يستلزم الغلق الكلى لشارع إمتداد حسن المأمون لمسافة 200 متر تقريباً بالإتجاه القادم من شارع الوفاء والأمل تجاه شارع حسن الشريف ، فالقادم من محور شينزو آبى تجاه شارع حسن المأمون يلزم مسطح كوبرى سبيل المؤمنين من منزل الكوبرى حتى شارع الورش ، وغلق مطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون.

التحويلات المرورية

 

وسيتم تنفيذ تلك الأعمال لمدة 4 ليالى ليلاً فقط ، إعتباراً من الساعة 12,00صباح وحتى الساعة 6,00 صباحاً بذات اليوم ، وإجراء التحويلات المرورية فالمرحلة القادم من شارع الوفاء والأمل يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شينزو أبى فيميناً محور شينزو أبى فالدورن والعودة بمحور شينزو أبى فيميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون ، والقادم من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى يسلك يميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون .

الإدارة العامة لمرور القاهرة

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 

القاهرة الخدمات المرورية حركة المرور مشروع المونوريل مرور القاهرة مدينة نصر حسن المامون شارع حسن الشريف محور شينزو شارع حسن المأمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

موضوعات متعلقة

صحة القليوبية: تكثيف المرور على المستشفيات لتقديم خدمة مميزة للمرضى

رفع تعريفة المواصلات..شباب سوهاج: المرور سيطر على المشهد بعد غلق كوبري أخميم|شاهد

مرور القاهرة : غلق محاور هامه في مدينة نصر|تعرف عليها بالتفاصيل

إعادة حركة المرور إلى طبيعتها على الطريق الدائرى عقب انقلاب سيارة نقل

ترشيحاتنا

اخبار مصر24ساعة.. النقل تصدر التذكرة الموحدة قريبا.. حقيقة زيادة المعاشات في يناير

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة.. ومصير موديست

محمد هنيدي: والد جدي توفي فى عمر 134 وجدي تجاوز 100 عام

وليد توفيق: اشتغلت في الكهرباء والنجارة ..وعانيت الكثير بـ لبنان

كمون: استبعاد "الجزيري والمثلوثي" من قائمة تونس علامة استفهام

بعد الضربات الروسية.. بايدن يحض الكونجرس على اتخاذ خطوات طارئة لدعم أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

خطوة بخطوة.. طريقة عمل عيش الشاورما السوري

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ