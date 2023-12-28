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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور القاهرة : غلق محاور هامه في مدينة نصر|تعرف عليها بالتفاصيل

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل بشارع حسن المأمون بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

 

مرور القاهرة

مما يستلزم الغلق الكلى لشارع إمتداد حسن المأمون لمسافة 200 متر تقريباً بالإتجاه القادم من شارع الوفاء والأمل تجاه شارع حسن الشريف ، فالقادم من محور شينزو آبى تجاه شارع حسن المأمون يلزم مسطح كوبرى سبيل المؤمنين من منزل الكوبرى حتى شارع الورش ، وغلق مطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون.

وسيتم تنفيذ تلك الأعمال لمدة 4 ليالى ليلاً فقط ، إعتباراً من الساعة 12,00صباح وحتى الساعة 6,00 صباحاً بذات اليوم ، وإجراء التحويلات المرورية فالمرحلة القادم من شارع الوفاء والأمل يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شينزو أبى فيميناً محور شينزو أبى فالدورن والعودة بمحور شينزو أبى فيميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون ، والقادم من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى يسلك يميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون .

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

القاهرة الخدمات المرورية التحويلات المرورية تسيير حركة المرور شارع حسن المأمون خدمات المرور

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