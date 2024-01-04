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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات وقائع سرقة ويضبط مرتكبيها

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات.

فقد تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الظاهر.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، و تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.

وضبط (4 طلاب "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعتى سرقة إطارات سيارتين .. وبحوزتهم (سيارة "مستخدمة فى نشاطهم"- كوريك فك إطارات السيارات - 6 إطارات بالجنوط الخاصة بهم) .. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
 
كما تم ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (8 أشخاص "لـ 7 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات القديمة بأسلــوب "المُفتاح المُصطنع" وتقطيعها وبيعها متخذين من دائرة قسم شرطة السلام ثان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش- فرد خرطوش- سيارتين "مُبلغ بسرقتهما" - أجزاء سيارة- أدوات التقطيع- مجموعة من المفاتيح المُصطنعة للسيارات قديمة الصنع- رخصة تسيير سيارة).

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع سرقات سيارات على النحو المشار إليه، وحيازة أحدهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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