قضية شرف كلمة السر في جريمة قتـ.ل صاحب شركة بالمعصرة

‏تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لسرعك القبض على المتورطين في وقعة قتل صاحب شركة للأسمدة الزراعية داخل مقر شركته بحي المعصرة بالقاهرة.

‏وكان قسم شرطة المعصرة قد تلقي بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة صاحب شركة داخل مكتبه الخاص بدائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن السكرتيرة الخاصة بالشركة تربطها علاقة غير الشرعية بالمجني عليه وعندما علمت أسرتها بذلك الأمر قررت الانتقام والتخلص من المجني عليه .

تشكيل فرق بحث لسرعة القبض على السكرتيره

تم رفع البصمات من مسرح الجريمة وتشكيل فرق بحث لسرعة القبض على السكرتيره وشركائها في الواقعة ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.