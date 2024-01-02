عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تحقق في واقعة الخيانة الزوجية بدار السلام

ارشيفية
ارشيفية

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة قتل سباك بدار السلام ، حيث وجهت النيابة تهمة القتل على العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتهم وشقيقته لقيامهما باستدراج المجني وقتله داخل شقة المتهم بعد علمهما بعلاقة القتيل الغير شرعية مع زوجة المتهم .

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وقررت حجز المتهمين والزوجة الخائنة علي ذمه التحقيق .

تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغاً بمقتل سباك علي يد ميكانيكي اثر مشاجرة بينهما .

علي الفور انتقل رجال الأمن وتبين من الفحص والتحري ان ميكانيكي قد فوجئي عقب وصوله الي شقته وجد زوجته في وضع مخل مع أخر وقام بالتعدي علي عشيقها حتي الموت .

كما تبين من الفحص والتحري ان شقيقة الزوج علمت ان زوجته علي علاقة غير شرعية مع جارهم بالعقار فاتفقا علي استدراجة للشقة وبالفعل نجحا في استدراجة وقام الزوج بتوثيقة بالحبال وانهال عليه بالضرب حتي فقد الوعي ولقي مصرعه .

تم تحرير محضر والقي القبض علي الزوج وشقيقته والزوجة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

الخيانة الزوجية النيابة العامة دار السلام علاقة غير شرعية واقعة قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 من جميع المنافذ | حقيقة الزيادة الجديدة

لا يجبرها سجود السهو.. 3 أفعال يقع فيها البعض تبطل الصلاة

موضوعات متعلقة

ضبط شخص بحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية

نموذج مشرف .. مسعفان يسلمان ربع مليون جنيه لجمعية خيرية

خيانة زوجية تنتهي بجريمة قـ تل ..ماذا حدث في شقة دار السلام ؟

ضبط رئيس مجلس إدارة مطعم بالقاهرة هارب من 294 حكما

الأجهزة الأمنية تعزز تواجدها بمحيط كنائس القاهرة لتأمين الاحتفالات.. صور

ضبط 3 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي

سقوط شخصين شرعا في سرقة محول كهربائي من داخل مصنع بالسلام

5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية| تفاصيل

ترشيحاتنا

النيابة تحقق في واقعة الخيانة الزوجية بدار السلام

وزير النقل: شركة عالمية لإدارة سياحة اليخوت داخل ثلاثة موانئ مصرية

إمداد مشروع أبوقير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة.. تفاصيل

ابني يسألنى أين الله وما شكله فكيف أرد عليه .. الإفتاء تجيب

أسعار شيري أريزو 2024 السيدان بعد الأوفر برايس

زيادة 500 جنيه على الأجور والمرتبات.. من هي الفئات المستحقة وموعد التطبيق؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إسرائيل.. تصريحات صادمة لملكة جمال العراق السابقة تثير غضبا عالميًا |صور

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

"شقيق الديناصور".. متحف بريطاني يعرض جمجمة أكثر وحش بحري مُرعِب| صور

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

فيديو

حضن وقبلة.. ليلة نجمات العرب تشهد صلح أنغام وأصالة

أصغرهم وجه لها كلمة بالإنجليزية.. أحفاد فيفي عبده يفاجئونها على الهواءI فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ