النيابة تحقق في واقعة الخيانة الزوجية بدار السلام

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة قتل سباك بدار السلام ، حيث وجهت النيابة تهمة القتل على العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتهم وشقيقته لقيامهما باستدراج المجني وقتله داخل شقة المتهم بعد علمهما بعلاقة القتيل الغير شرعية مع زوجة المتهم .

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وقررت حجز المتهمين والزوجة الخائنة علي ذمه التحقيق .

تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغاً بمقتل سباك علي يد ميكانيكي اثر مشاجرة بينهما .

علي الفور انتقل رجال الأمن وتبين من الفحص والتحري ان ميكانيكي قد فوجئي عقب وصوله الي شقته وجد زوجته في وضع مخل مع أخر وقام بالتعدي علي عشيقها حتي الموت .

كما تبين من الفحص والتحري ان شقيقة الزوج علمت ان زوجته علي علاقة غير شرعية مع جارهم بالعقار فاتفقا علي استدراجة للشقة وبالفعل نجحا في استدراجة وقام الزوج بتوثيقة بالحبال وانهال عليه بالضرب حتي فقد الوعي ولقي مصرعه .

تم تحرير محضر والقي القبض علي الزوج وشقيقته والزوجة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .