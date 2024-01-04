عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جدل بخطة النواب حول معاملة موظفي الجمارك للمواطنين والسياح.. تفاصيل

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جدلا بشأن معاملة موظفي الجمارك للمواطنين والسياح.

 وأكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة ضرورة إعادة النظر في التعامل مع المواطنين والسياح الذين يدخلون المطار بزجاجات مشروبات روحية أكثر من الحد المتاح.

كان رئيس مصلحة الجمارك، الشحات الغتوري، أوضح في الاجتماع السماح بزجاجة واحدة لكل راكب من السوق الحرة، فيما طالب إمام بتوضيح هذه المعلومات للسياح.

وأكد امام أهمية النظر للسياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي.

من جهته دافع النائب حمادة الفولي، عن طريقة معاملة موظفي الجمارك، وقال "مافيش أشيك من الموظف المصري، احنا أحسن بلد"

فيما علق وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب ياسر عمر،"أحسن بلد"، فقاطعه إمام "حسن بلد واسوا حكومة".

 

واستكمل عمر "ماشفتش حد من بتوع الجمارك في نرفزة على الناس".

وأضاف "كلجنة لما عملنا قانون الجمارك قلنا لازم موظفي الجمارك والضرائب ياخدوا حوافز ، والناس دي لو ما ارتاحتش ماديا سيؤثر على الحصيلة المستهدفة".

وأوضح أن المصالح الإيرادية حققت أكثر من المستهدف، وقال "هذا ما نحاسب عليه ولو لم تحقق لظروف زي الحرب الاقتصادية المعمولة على مصر من ١٢ او ١٣ سنة، ومع ذلك حققوا بنسب مرضية لينا كممثلين للشعب"، واستطرد مؤكدا "طبعا "عايزين أكتر الضرايب".

 

وعقب رئيس مصلحة الجمارك  "بسمع إشادات كثيرة، لكن العمل البشري يحتمل الخطأ، ليس كل الناس زي بعضها نعتذر عن أي إساءات".

 

واستكمل "حصلت معايا في إيطاليا من اسبوعين، في المطار خلعت الحزام والجاكيت والحذاء وزميلة محجبة خلعت الطرحة وخضعت لتفتيش ذاتي".

 

وتابع "جلد الذات يؤدي للإحباط، لو مسكت الموظفين وقلت لهم انتوا فشلة انتوا وحشين مش هيتشغلوا"، مشيرا إلى إنجازات موظفي الجمارك في ضبط الأسلحة، وتهريب الدولارات.

ولفت إلى ضبط محاولة راكب السفر بـ٤٠٠ ألف دولار في قاع حقيبة، وعرض على الموظفين ٥٠ ألف دولار مقابل السماح له بالسفر، ورفضوا.

كما لفت إلى ضبط راكب اردني معه ٣٦ ساعة، تبلغ قيمة الساعة الواحدة مليون جنيه.  وشدد على دور لمصلحة في الحفاظ على امن البلد.

 

وأشار إلى تسهيل دخول المساعدات لغزة "إغاثات غزة مخالفة للقانون واللوائح، أنا نفذت دون موافقة المالية،  كل الحاجات خرجت بتيسيرات دون ضياع مليم على الدولة".

 

ولفت إلى الاستعانة بدكتورة في علم النفس لتدريب الموظفين على سلوكيات التعامل مع المواطنين.

 

لجنة الخطة والموازنة موظفي الجمارك الجمارك قانون الجمارك مصلحة الجمارك حكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة للزوج المتهرب من النفقة وحالة واحدة لعدم التنفيذ

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

ترشيحاتنا

إنهاء الهيمنة.. 16 دولة جديدة تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

في المواقع والحقول| إرشاد المزراعين والمربين بالمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بالمحافظات

مصر والبحرين تبحثان سبل التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع فرجاني ساسي.. تفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ضربات على مواقع لـ حزب الله في لبنان

الذهب يسجل رقمًا جديدا اليوم والدولار مستقر.. تعرف على الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جريء.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ولافته في أحدث ظهور | شاهد

السعر صادم.. شاهد | فستان بلقيس في رأس السنة

جمال شعبان يكشف الوصايا العشر للتخلص من الكرش نهائيا

فيديو

التعليم تعلن انتشار مرض خطير بين طلاب المدارس المصرية.. وقرار عاجل

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ