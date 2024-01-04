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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المصريين: زيارة الوفد البرلماني الأمريكي يعكس محورية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة وفد الحزبين الجمهوري والديمقراطي من مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة بقيادة السيناتور جوني إرنست إلى مصر تؤكد بدورها على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين البلدين والأهداف المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية، فضلا عن استمرار التعاون الاقتصادي.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، أن العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة عنصر حيوي في الشراكة الاستراتيجية، ومحرك رئيسي للتعاون الثنائي بين البلدين، موضحا أن هناك إمكانات هائلة لمواصلة توسيع وتعميق العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن هذه الزيارة تؤكد على أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وتستهدف بدورها تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكاً لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدا أن ما يحدث في المنطقة من تطورات وتوترات يتطلب ضرورة عمل البلدين بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة.

وأكد أن الدولة المصرية تمثل بدورها لاعبا رئيسيا في المنطقة، وقادرة بفضل قيادتها السياسية على مواجهة التحديات الإقليمية المعقدة والمساهمة في الاستقرار الإقليمي من خلال تأكيدات الرئيس السيسي على ضرورة العمل بجدية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

حزب المصريين الولايات المتحدة حسين أبو العطا

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