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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسط اهتمام سعودي.. شوبير يكشف موقف محمد صلاح من الاستمرار مع ليفربول

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف النجم المصري محمد صلاح من الاستمرار مع ليفربول  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب "شوبير"، “تقارير : رغم اهتمام الأندية السعودية.. ولكن محمد صلاح منفتح على تجديد عقده مع ليفربول”.

وأُعلنت رابطة البريميرليج اليوم، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتضمنت القائمة النجمين ألكسندر أرنولد من ليفربول وسون هيونج مين من توتنهام ومايكل أوليسي من كريستال بالاس، إلى جانب محمد قدوس وكولر بالمير من توتنهام وتشيلسي على التوالي، بينما لم يتم اختيار محمد صلاح في هذه القائمة.

 

وواصل محمد صلاح هوايته المفصلة في تحطيم الأرقام القياسية ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد وصوله للهدف رقم 151 بقميص فريقه ليفربول في البريميرليج.

 

وفي آخر مبارياته مع ليفربول، قبل الانضمام لصفوف منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، نجح محمد صلاح، في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر في لقاء الريدز المثير أمام نيوكاسل، والذي انتهى بفوز الأول بنتيجة (4-2)، في الجولة 20 للدوري الإنجليزي.

 

 

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