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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الطبيعي بالدقهلية يستقبل 354 ألف حالة ويجري 799 ألف جلسة في عام

جلسات علاج طبيعى
جلسات علاج طبيعى

أشاد  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة العلاج الطبيعى خلال العام  2023 حيث اكد أن صحة الدقهلية شهدت على مدار السنة الماضية العديد من التطورات المتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة للدولة المصرية .
 

وكشف مكين أن سلسلة الإنجازات تضمنت , علاوة على الارتفاع الملحوظ بعدد المترددين , تطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة على النحو الذى يضمن تأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

و استعرض الدكتور أكرم عبد المنعم  مدير إدارة العلاج الطبيعى ماتم إنجازه خلال العام الماضى حيث أشار إلى افتتاح وتطوير مايزيد على 17 قسماً للعلاج الطبيعى على مستوى المحافظة إلى جانب أكثر من 650 جولة مرورية لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية .

وتابع عبد المنعم أن أقسام العلاج الطبيعى استقبلت  خلال العام الماضى نحو 354 ألف حالة بإجمالى عدد جلسات بلغ 799 ألف جلسة ,من بينها نحو 2738 جلسة بعناية الأطفال مشيراً إلى أن  بيان العلاج الطبيعى تضمن تفصيلاً  التالى :إجمالي عدد الحالات:  354952 إجمالي  جلسات:  798957
وإجمالى  عدد جلسات الاطفال:  32427 و إجمالي عدد جلسات حضانات:  1932وإجمالي عدد جلسات عنايه الاطفال : 2738

وبلغ اجمالي عدد جلسات الكلي:  86398 و-إجمالي عدد جلسات العنايه والداخلي:  37185

و كانت  صحة الدقهلية قد شهدت  خلال 2023 توقيع  برتوكول تعاون هو الأول من نوعه  على مستوى الجمهورية للتدخل المبكر للعلاج الطبيعى بحالات الأطفال المبتسرين والحضانات فضلاً عن  استمرار تطبيق بروتوكول تأهيل وعلاج حالات الغسيل الكلوي وإفتتاح 10 وحدات بالجهود الذاتية لأطباء العلاج الطبيعي.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنيه و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة 5 دورات  تدريبية عن طريق إدارة التدريب بالوزارة و أكثر من 120 إجتماعا فنيا لرفع كفاءة الأطقم الطبية.

الخطة الاستراتيجيه العلاقات العامة المستشفيات برتوكول تعاون توقيع برتوكول تعاون صحة الدقهلية مستوى المحافظة وكيل الوزارة

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