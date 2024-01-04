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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار بولاية أيوا الأمريكية

صدى البلد

أعلنت الشرطة الأمريكية ،اليوم الخميس، إصابة  العديد من الأشخاص في عملية إطلاق نار في مدرسة بيري الثانوية في أيوا.

وقال المسؤولون إنه تم تحديد المشتبه به ولا يوجد تهديد آخر.

قال مسؤول: "ما زلنا غير واضحين بالضبط عدد المصابين".

وكان هذا أول يوم في الفصول الدراسية للطلاب بعد عطلتهم الشتوية السنوية. 

وتخدم المدرسة حوالي 1785 طالبا، وفقا لموقعها الإلكتروني.

قالت الشرطة إن تقارير عن مطلق النار النشط جاءت في حوالي الساعة 07:40 بالتوقيت المحلي (13:40 بتوقيت جرينتش) ووصل الضابط الأول إلى مكان الحادث في غضون سبع دقائق.

وقال شريف مقاطعة دالاس آدم إنفانتي للصحفيين: "لحسن الحظ، كان هناك عدد قليل جدا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المبنى، وهو ما أعتقد أنه ساهم في نتيجة جيدة بهذا المعنى".

تم تطهير المدرسة الإعدادية في حوالي الساعة 08:25 بالتوقيت المحلي وتم تطهير المدرسة الثانوية في الساعة 8:27 بالتوقيت المحلي.

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