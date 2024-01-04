عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال إبحارها.. صعود مسلحين على ناقلة بضائع شرق الصومال

صدى البلد

أعلنت كل من الهيئة البحرية البريطانية وشركة الأمن البحري البريطانية أمبري، اليوم الخميس، صعود مسلحين على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا جنوب شرق إيل بالصومال.

وكانت السفينة متجهة إلى خليفة بن سلمان في البحرين، بحسب بيان أمبري.

كما أوضحت أمبري أن المسلحين صعدوا على ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا على بعد 458 ميلا من جنوب شرقي إيل بالصومال.

وأصدرت الولايات المتحدة وأحد عشر دولة أخرى بيانا مشتركا أمس الأربعاء، جددوا فيه الدعوة إلى إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.

ودعا البيان الصادر عن الولايات المتحدة مع أستراليا والبحرين وبلجيكا وبريطانيا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا إلى الإنهاء الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة بشكل غير قانوني.

وحمل البيان جماعة الحوثيين مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحرجة في المنطقة.

استراليا اقتصاد العالمي الاقتصاد العالمى الأمن البحري الاقتصاد العالم اقتصاد العالم البحرية البريطانية البحر الأحمر العواقب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

موضوعات متعلقة

هنية: الشهيد العاروري حمل الأمانة وكان قائدا عظيما في حركة حماس

ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الاحتلال على غزة إلى 22 ألف و438 شهيدا

بعد 40 ساعة|انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس

125 شهيدا و318 مصابا..قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 13 مج.زرة في حق الفلسطينيين

ممثل بريطانيا بمجلس الأمن : هجمات البحر الأحمر تهدد الإمداد الغذائي العالمي

بيان عاجل من البعثة الأمريكية بمجلس الأمن بشأن الهجمات في البحر الأحمر

بتهمة الإبادة الجماعية.. محكمة العدل الدولية تنظر دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ستأتي بنتائج عكسية.. البيت الأبيض يعلق على دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ترشيحاتنا

وزير النقل: مصر لا تبيع موانئها والتعاقدات مع الشركات للإدارة فقط

الدواء : 300 برنامج تدريبي في الرقابة والتفتيش والمستلزمات والتسجيل العلاجي

نصف مليون فدان إضافية.. مدبولي يتابع مع القصير جهود وزارة الزراعة

لقطات مصورة لـ معسكر الإغاثة المصري في خان يونس بغزة .. فيديو

الوزير: تحصيل مليون دولار سنويًا من تشغل محطات الركاب السياحية مع موانئ أبوظبي

الاستماع لأقوال شهود العيان في حريق مصنع الأقمشة بالنزهة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

احترس.. فعل هذه العادة اليومية 3 دقائق يهددك بأمراض كثيرة|أبرزها تلف المعدة

هتخس بسرعة.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا سحرية للتخلص من الكرش

فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

صبحي ومجلس الأولمبية ورؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات المنتخبات الوطنية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ