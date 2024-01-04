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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 40 ساعة|انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس

صدى البلد

أفادت قناة ميادين الفلسطينية ، اليوم الخميس، بانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من مخيم نور شمس في الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 40 ساعة.

وصرحت وزارة الصحة في غزة ،  بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر إلى 22,438 شهيداً.
 

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 44 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 شخصا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تسريح 90 جنديًا من الخدمة بسبب صعوبات عقلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 1600 جندي عانوا من أعراض التوتر والخوف وصدمة المعركة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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