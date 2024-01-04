توفير سيارتي توثيق متنقلتين بحي شرق في الإسكندرية

أعلن حي شرق بمحافظة الإسكندرية، بقيادة اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، عن توافر سيارتي توثيق متنقلتين ، بدءا من صباح اليوم الخميس ، السيارة الأولى تتواجد أمام المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق ، والأخرى أمام نقطة حجر النواتية.

وذكر الحي في بيان اليوم الخميس، أن السيارتين مُجهزتان بأحدث المعدات والنظم الفنية، حيث تم تشغيل تلك السيارات المتنقلة الحديثة، لتقديم كافة خدمات التوثيق، لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا جماهيريا ، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع وتيسيرا على المواطنين.

يأتي هذا استكمالا لتنفيذ خطة التحول الرقمي لمحافظة الإسكندرية تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتزامنا مع إشارة التشغيل لسيارات التوثيق المتنقلة، «خدمات مصر» التابعة لوزارة العدل.