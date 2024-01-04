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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من 4 إلى 11 يناير.. بلينكن يزور مصر وتركيا واليونان

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس ، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور مصر وتركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية من 4 إلى 11 يناير. 

وأكدت الخارجية الامريكية أن بلينكن سيسعى في جولته بالشرق الأوسط إلى زيادة "فورية" للمساعدات الموجّهة لغزة.


وأضافت الخارجية الأميركية في بيانها أن بلينكن سيؤكد على الحاجة لاتخاذ خطوات لردع هجمات الحوثي على الشحن في البحر الأحمر.

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ولفتت الخارجية الأميركية الى أن بلينكن سيركز  خلال جولته الأوسطية على منع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية الأميركية أن بلينكن سيناقش خلال جولته الأوسطية الجهود الجارية لإعادة الرهائن المتبقين في غزة.

واختتمت الخارجية الأميركية بأن بلينكن سيشدد على ضرورة قيام حكومة إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لخفض التوتر في الضفة الغربية.

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