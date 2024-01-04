تمكنت قوات الحماية بالبحر الأحمر مساء اليوم الخميس من اكتشاف جثتين متفحمتين داخل سيارة اشتعلت بها النيران على طريق رأس غارب الزعفرانة.

وفي تفاصيل الحادث، تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطاراً من غرفة عمليات النجدة حول حريق نشب داخل سيارة ملاكي. بعد دفع عدد من سيارات الإسعاف، تم إنقاذ مصاب من داخل الحريق، إلا أنه تم العثور على جثتين بعد إطفاء النيران داخل السيارة.

وفي ظل صعوبة تحديد هوية الجثتين نتيجة لتفحمهما، أفاد مصدر أمني أنه لا توجد ملامح قابلة للتعرف عليهما حتى الآن.

تم نقل المصاب إلى مستشفى رأس غارب المركزي، فيما تم إيداع الجثتين في مشرحة المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

تجري الجهات المختصة التحقيقات لتحديد أسباب وملابسات الحريق، فيما يستمر البحث عن هوية الجثتين المتوفيتين.