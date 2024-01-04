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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد نجاح “عروسة قلبي”..ليث معلم يطرح “تعيش انت” 10 يناير

صدى البلد

يستعد الفنان ليث معلم لطرح احدث اعماله الغنائية والتي تحمل اسم “تعيش انت”، وذلك في العاشر من يناير الجاري عبر قناته بموقع يوتيوب، وذلك بعدما انتهى من تسجيل وتصوير الاغنية على طريقة الفيديو كليب .

الاغنية الجديدة من من كلمات زياد جديد والحان شيار اكري وتوزيع شيار اكري وميكس وماستر عماد ديابي .

وعلى نفس المنوال ينتظر ليث طرح اغنية جديدة قام بتصويرها في مدينة الغردقة يتعاون خلالها مع المخرج حميد مرعي، بجانب طرحه لاغنية “9 مليار” من كلمات ايهم روزه
والحان ايهاب روزه وتوزيع الفاعوري .

الجدير ذكره ان ليث قد طرح منذ اسابيع قليلة فيديو كليب اغنية “عروسة قلبي” وقد حصد عليها مشاهدات جيدة حيث قاربت على الوصول للنصف مليون مشاهدة في ايام قليلة من طرحها .

والاغنية من كلمات ايهاب روزا ومكس وماسترنج الفاعوري وهي من موسيقاه ايضًا، وتابور سيار اجيري وتسجيل صوتي سمير الحسين ،ومن إخراج مسعود ماكس .

وكانت كلماتها كالتالي.."انت معي صرتي الي عيونك بعيوني الكون بايديي مقابيل الناس شوفيني باحساس ملكك انا طب قربي عليي ناطر هاللحظه صرلي  زمان قدام الناس وبكل مكان عروسة قلبي وبحبنا ما كان ولا رح يكون خلي ايدك بايديه دروبنا نكفي يكون العالم كلو بكفة  وحبنا بكفه من هاللحظة صرنا لبعض وبقلبي بتكوني ولو ما وسعتنا هالأرض بتعيشي بعيوني رح اخد عحالي وعد ما تضلي من دوني يا دفاي بعز البرد عليي بتموني" .

عروسة قلبي ليث تعيش انت 10 يناير الجاري

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