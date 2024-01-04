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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا ترسل مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

صدى البلد

أرسلت ألمانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، تشمل صواريخ دفاع جوي ومركبات مشاة قتالية ورادارات وشاحنات ومعدات أخرى.

وذكرت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية، أن ألمانيا زودت أوكرانيا بنظام الدفاع الجوي Skynex بالذخيرة، وصواريخ لنظام الدفاع الجوي IRIS-T SLM، وذخيرة لدبابات Leopard 2 A6، وما يقرب من 10000 طلقة من ذخيرة المدفعية عيار 155 ملم.

وأضفت أن الحزمة تتضمن أيضًا عشر مركبات مشاة قتالية من طراز Marder مع ذخيرة وقطع غيار، ودبابتين لإزالة الألغام من طراز Wisent 1، ودبابة زرع جسر Beaver مع قطع غيار.

بالإضافة إلى ذلك، زودت ألمانيا أوكرانيا برادارين للمراقبة الجوية من طراز TRML-4D، و3350 خوذة قتالية، و30 نظامًا للكشف عن الطائرات بدون طيار، وعشرة رادارات للمراقبة الأرضية من طراز GO12.

تتضمن حزمة المساعدات أيضًا عشر شاحنات زيتروس، وثلاثة قطارات جرارة 8x8 HX81 وشبه مقطورة، و34 مركبة (شاحنات، وحافلات صغيرة، ومركبات صالحة لجميع التضاريس).

كما تلقت أوكرانيا 305 بنادق هجومية من طراز MK 556، و750 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية، وأكثر من 1000 شبكة للتمويه الشتوي.

يذكر أنه في عام 2023، حولت ألمانيا حوالي 5.4 مليار يورو من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وتعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 10.5 مليار يورو تقريبًا في السنوات المقبلة.

مساعدات عسكرية أوكرانيا صواريخ دفاع جوي المانيا

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