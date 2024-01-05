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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

بوستر الاسكندراني
بوستر الاسكندراني

قال الفنان أحمد العوضي، إنه سعيد بتقديم أول بطولة سينمائية له من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وذلك في العرض الخاص لفيلمه الإسكندراني. 

 

وأوضح أحمد العوضي في تصريحات لكاميرا صدى البلد عن الإسكندراني:" فيلم من إخراج خالد يوسف وكتابة أسامة أنور عكاشة أكيد هيطلعوا حاجة أحسن ما يمكن". 

 

ووصف أحمد العوضي شخصية بكر الإسكندراني التي يقدمها بأنها:"  شخصية مرحة وجدعة والناس هتحبه وعنده صراعات من نوع مختلف معملتهاش قبل كده". 

 

 

 

وأضاف أحمد العوضي:" اجتهدت في الدور عشان دي فرصة كبيرة ليا وحاولت أجتهد على قد الورق اللي جالي وإني مع كل النجوم دول واتشرفت بالشغل معاهم".  

 

وعن المنافسة مع أعمال أخرى في السينمات، قال أحمد العوضي:" اللي قلبه خفيف رزقه ضعيف وأنا بعمل اللي عليا وربنا بيوجهني".

 

فيلم الإسكندراني 

 

احتفل أبطال فيلم " الإسكندراني" بالعرض الخاص والأول له مساء الثلاثاء الماضي، في إحدى مولات ٦ أكتوبر بحضور أبطاله زينة وأحمد العوضي والمخرج خالد يوسف. 

 

وتزاحم الجمهور حول الفنان أحمد العوضي في العرض الخاص لمحاولة التقاط الصور معه، فيما غابت ياسمين عبد العزيز عن الحضور لوعكة صحية. 

 

وحرصت الفنانة نبيلة عبيد على التواجد في العرض الخاص إلى جانب الفنانة فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، وحضر الفنان عصام السقا برفقة عائلته لأول مرة.

 

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا بعدما تألق  دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم. 

 

 

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أحمد العوضى أسامة أنور عكاشة الإسكندراني المخرج خالد يوسف الفنان احمد العوضي الفنانة فردوس عبد الحميد

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