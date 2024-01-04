تعرف على موعد طرح فيلم الإسكندراني في السينمات السعودية

قررت الشركة المنتجة لفيلم الاسكندراني من بطولة أحمد العوضي ، طرحه في دور العرض السينمائية يوم 11 يناير الجاري .

تفاصيل فيلم الاسكندراني

ويضم فيلم الاسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان ومحمود حافظ.

وتدور أحداث العمل حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.



نجاح البرومو قبل طرح الفيلم

وأعرب أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 17 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.



ولقى البرومو عديد من التعليقات الايجابية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حصد البرومو 3 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة من طرحه ، و تحمس البعض لرؤية الفيلم المقرر عرضه في جميع سينمات مصر مساء غدا الخميس