نشرة المرأة والصحة| هنا الزاهد بفستان ملفت خلال الاحتفال بعيد ميلادها.. ظهور ألوان غريبة بالبيض تمنعك من تناوله

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو جديد خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

إذا كنتي من محبي الحلويات الدافئة في الشتاء نقدم لكي اليوم طريقة عمل ام علي بالجلاش

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن ظهور ألوان غريبة في بياض وصفار البيض.

أبيض في أسود.. أول ظهور لميرهان حسين بعد إشاعة علاقة خطيبها بفنانة مشهورة

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أولى جلسات تصويرها للعام الجديد 2024.