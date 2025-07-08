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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.

وجدد الاحتياطي النقدي لمصر صعوده مقدارا قيمته 170 مليون دولار على أساس شهري، ليرتفع الاحتياطي النقدي للبلاد مقدارا يقترب من مليار دولار خلال الـ3 شهور السابقة.

قال تقرير اصدره البنك المركزي قبل قليل عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنهاية العام المالي 2025/2024 الماضي وتحديدا في يونيو 2025؛ إلي 48.7 مليار دولار بعد أن سجل 48.53 مليارا في مايو السابق له.

وخلال الشهرين الماضيين وصل معدل زيادة الاحتياطي النقدي ما بين الفترة مارس حتى مايو 2025 مقدار 770 مليون دولار.

مكونات الاحتياطي النقدي

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .

وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف. 

البنك المركزي المصري السحب النقدي الاتصالات

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