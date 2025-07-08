المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية يكشف حجم أضرار حريق سنترال رمسيس

كشف خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أخر تطورات الأوضاع في سنترال رمسيس وحجم الأضرار الناتجة عنه.

وقال خالد قاسم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباحك مصري المذاع على قناة ام بي سي مصر 2، إن وزيرة التنمية تفقدت موقع الحادث بالأمس، وهناك متابعة دورية لما يحدث هناك.

ولفت إلى أن هناك 4 حالات وفاة من العاملين في السنترال، أحدهم من الموارد البشرية و3 في القطاع الفني، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص سواء العاملين بالسنترال أو رجال الاطفاء، بحالات اختناق.

وشدد على أنه سيتم إزالة كافة الأثار الناتجة عن الحريق ولكن بعد معاينة موقع الحدث، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، متابعا: المباني التراثية يكون لها تعامل خاص في حالة ترميمها ورفع كفاءتها.