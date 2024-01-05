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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عضو «الأزهر للفتوى الإلكترونية»: الوفاء بالعهد من أساس الدين

الأزهر
الأزهر

قال الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن الوفاء بالعهد قيمة إنسانية في الأساس، وأصّلت الأديان السماوية هذه القيمة في نفوس الناس؛ مشددًا على أن الوفاء بالعهد من أساس الدين ونبّه عليها القرآن الكريم. 

وأضاف عبر القناة الأولى، أنّ تعايش الناس في المجتمع مبني على هذه القيمة، كما أن تعاون والأمن بين الناس في المجتمعات مبني عليها أيضا، لذلط، فقد أكّد وأسّس القرآن الكريم لها في آيات كثيرة. 

وتابع، أن كل إنسان يجب أن يفهم أن الكلام الذي ينطبق به ليس ملء فراغ أو شيئا ينطلق في الهواء سدى، لكنه يحاسب عليه، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وخاصة إذا كان هذا القول متعلق بعهد ووعد. 


وأكد، أن الله تعالى نادى الناس في القرآن الكريم وطالبهم بأن يفوا بالعقود، كما امتدح الانبياء بما فيهم من الوفاء بالعهود، فقد وصف سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم بأنه "الذي وفى"، أي أنه وفى بما كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى من أداء الأمانة وبلاغ الرسالة والدين. 
 

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