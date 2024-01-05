الهلال الأحمر الفلسطيني: الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لمراكزنا في قطاع غزة لم يتوقف

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لمراكزنا في قطاع غزة لم يتوقف.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال عاجل على قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال تتجاهل جميع النداءات الدولية الداعية لوقف استهداف المنشآت الطبية والإنسانية.

وتابع الهلال الأحمر الفلسطيني، أن تزايد أعداد النازحين وانعدام الخدمات الطبية يؤديان إلى انتشار الأوبئة.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستناقش الثلاثاء المقبل، الفيتو الأمريكي ضد قرار المساعدات لقطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، استخدمت «حق الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي، من اعتماد مشروع قرار مقدم الإمارات، بخصوص التصعيد في قطاع غزة، بسبب استخدام واشنطن «الفيتو» بشأن المشروع الذي أيده 13 عضوا.

