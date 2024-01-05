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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطورو «سمعان الخراز»: نتمنى تسجيل الدير کأثر تاريخي في اليونيسكو

منى جاب الله، إحدى
منى جاب الله، إحدى المطورين بدير سمعان الخراز

خصص برنامج 8 الصبح فقرة المذيع الصغير مع مينا روماني ومحمد عمرو من داخل دير القديس سمعان الخراز.

قالت منى جاب الله، إحدى المطورين بدير سمعان الخراز، إن الدير يضم 7 كنائس، منهم كنيسة مارمرقس، والتي تضم جداريات تروي قصة القديس سمعان الخراز.


وأضافت: "المكان قديما كان عبارة عن عشش من الصفيح ولم يكن هناك كنائس للصلاة..ولكن مع الوقت تم إنشاء كنيسة".

وأكملت: نتمنى أن يتم إنشاء طريق كبير ليسهل التنقل على الزائرين.. ونأمل أن يتم تسجيل الدير كآثر تاريخي في اليونسكو، مؤكدة أن الدير يعد واحدا من أكبر الأديرة في الشرق الأوسط.

محمد ومينا داخل دير القديس سمعان الخراز لمشاركة داليا أشرف 

وأجريت داليا أشرف جولة داخل دير القديس سمعان الخراز لتقديم فقرة "المذيع الصغير"، ورافقها الطفلين" محمد" و "مينا" ليكشفوا أسرار من داخل الدير وحكمة القديس سمعان الخراز. 

وتحدث القمص إبرام فهمي، كاهن دير القديس سمعان الخراز، عن قصة الدير، المنحوت داخل صخور جبلية بالمقطم ويعتبر من أهم الأماكن الأثرية المصرية القديمة.  

القديس سمعان الخراز دير القديس سمعان الخراز كنيسة مارمرقس الشرق الاوسط

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