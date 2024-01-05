عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلادها في كواليس مسرحية الصندوق الأحمر

ليلى علوي
ليلى علوي

حرص فريق عمل مسرحية الصندوق الأحمر الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي على الاحتفال بعيد ميلادها بعد عرض أمس الخميس.

وقام نجوم المسرحية بإقامة حفل عيد ميلادها على المسرح  وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى هنأها بعيد ميلادها. 

مسرحية الصندوق الأحمر

وتدور أحداث مسرحية الصندوق الأحمر حول الدكتور فريدة الطبيبة النفسية التي تواجه التحدي الأكبر في مسيرتها المهنية عندما تطلب ابنة حبها الأول منها المساعدة في علاج شقيقتها وإنقاذ أسرة حبيبها الذي خذلها وترك بداخلها جرح لم يشفه الزمن... فهل تستطيع فريدة فصل مشاعرها الدفينة عن عملها واحترافيتها المهنية أم ستختلط الأمور في بعضها البعض وتسيطر مشاعرها على مهنيتها؟.

 

مسرحية الصندوق الأحمر من بطولة ليلي علوي وبيومي فؤاد وميمي جمال وطارق الإبياري ورنا رئيس وسليمان عيد ومروة عبد المنعم ونور إيهاب . 

 

أسعار التذاكر 

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 100 ريال سعودي “ ما يعادل 800 جنية مصري ” ، وتصل الى 1000 ريال ، “ ما يعادل 8000 الالاف جنية مصري ”.

ومن المقرر ان تشارك ليلي علوي في عدد من الاعمال السينمائية خلال الفترة القادمة ، ومنها ال شنب والتي تشارك في بطولته كل من لبلبة وسوسن بدر وأسماء جلال . 

كما تشارك ليلي علوي في بطولة فيلم مقسوم ، والمقرر عرضه خلال شهر يناير القادم. 

وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة مطربات كانوا يعملون في فرقة موسيقية خلال التسعينيات، وبعد مرور 30 عامًا، يجتمعن مرة أخرى ويقررن العودة إلى النشاط الفني ومع ذلك، تواجه حياتهن العديد من المشاكل والصعوبات، وتتناول القصة جوانب اجتماعية كوميدية موسيقية.

فیلم “مقسوم” من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

 

 

مسرحية الصندوق الأحمر الفنانة ليلى علوى ليلى علوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

أكشن في الكمين.. سر الغرفةالسرية و١٠٠ مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

موضوعات متعلقة

استعدادا لعرضه.. إطلاق الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم "مقسوم"

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الحب في لبنان

سحب 3 أفلام من السينمات لضعف إيراداتها اليومية| تعرف عليها

بوسي تستعد لإحياء حفل غنائي في لبنان

أقوى ست في العالم.. مريم أبو عوف تحيي الذكرى الثانية لعمتها مها

مصطفى كامل يفتتح حفل كاسيت 90 فى السعودية

عودة سميحة أيوب للسينما بـ ليلة العيد

أحمد السقا ملاكم .. طرح البرومو الأول لمسلسل جولة أخيرة| فيديو

ترشيحاتنا

بالاشتراك مع مصر.. إنقاذ عائلة جندي أمريكي من قطاع غزة بعملية سرية

موعد أول أجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين

ردا على اليوم التالي.. بيان عاجل للرئاسة الفلسطينية

أحمد نعينع يوقف القراءة بسبب تهليل المصلين أثناء القراءة.. فيديو

لزيادة المساعدات.. عائلات الرهائن الإسرائيليين ينظمون احتجاجا بمعبر كرم أبوسالم

كيف تشتري شهادة بفائدة 27 و23.5% من البنوك.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يكشف عن علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالسكري.. تحذير عاجل

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ