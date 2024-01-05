ليلى علوي تحتفل بعيد ميلادها في كواليس مسرحية الصندوق الأحمر

حرص فريق عمل مسرحية الصندوق الأحمر الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي على الاحتفال بعيد ميلادها بعد عرض أمس الخميس.



وقام نجوم المسرحية بإقامة حفل عيد ميلادها على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى هنأها بعيد ميلادها.

مسرحية الصندوق الأحمر

وتدور أحداث مسرحية الصندوق الأحمر حول الدكتور فريدة الطبيبة النفسية التي تواجه التحدي الأكبر في مسيرتها المهنية عندما تطلب ابنة حبها الأول منها المساعدة في علاج شقيقتها وإنقاذ أسرة حبيبها الذي خذلها وترك بداخلها جرح لم يشفه الزمن... فهل تستطيع فريدة فصل مشاعرها الدفينة عن عملها واحترافيتها المهنية أم ستختلط الأمور في بعضها البعض وتسيطر مشاعرها على مهنيتها؟.

مسرحية الصندوق الأحمر من بطولة ليلي علوي وبيومي فؤاد وميمي جمال وطارق الإبياري ورنا رئيس وسليمان عيد ومروة عبد المنعم ونور إيهاب .

أسعار التذاكر

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 100 ريال سعودي “ ما يعادل 800 جنية مصري ” ، وتصل الى 1000 ريال ، “ ما يعادل 8000 الالاف جنية مصري ”.

ومن المقرر ان تشارك ليلي علوي في عدد من الاعمال السينمائية خلال الفترة القادمة ، ومنها ال شنب والتي تشارك في بطولته كل من لبلبة وسوسن بدر وأسماء جلال .

كما تشارك ليلي علوي في بطولة فيلم مقسوم ، والمقرر عرضه خلال شهر يناير القادم.

وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة مطربات كانوا يعملون في فرقة موسيقية خلال التسعينيات، وبعد مرور 30 عامًا، يجتمعن مرة أخرى ويقررن العودة إلى النشاط الفني ومع ذلك، تواجه حياتهن العديد من المشاكل والصعوبات، وتتناول القصة جوانب اجتماعية كوميدية موسيقية.

فیلم “مقسوم” من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.