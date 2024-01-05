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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

7 يناير.. مدحت صالح والاساتذة على المسرح الكبير

مدحت صالح
مدحت صالح

تتواصل سلسلة المشروع الفنى الاساتذة الذى تنفذه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تقام الأمسية الثالثة فى الثامنة مساء الأحد 7 يناير على المسرح الكبير.

وخلالها يتغنى مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال كبار الملحنين المصريين والعرب بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى مع الحفاظ على طابعها الفريد.  

جدير بالذكر أن مشروع الاساتذة يهدف إلى تحديث واثراء مكتبة الموسيقى العربية واعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

الدكتورة نيفين الكيلاني الأساتذة خالد داغر مدحت صالح

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