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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مغرم متيم بك.. تعليق أحمد فتوح على ذكري تأسيس نادي الزمالك

صدى البلد

شارك اللاعب أحمد فتوح نجم الزمالك  منشورا  عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وكتب فتوح :"وفي ذكرى تأسيس نادينا العظيم . ستظل قصة حبنا له هي الأعظم من بين كل قصص الحياة ... القصة التي لا نتمنىرؤية فصلها الأخير أبدا ... القصة التي لطالما نستمتع بها وتكون مصدر سعادتنا ... فأنا المغرم المتيم بك يا زمالك ... كل سنة وانت طيب113 سنه في حب القلعة البيضاء".


 

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول نية الجبلاية مد فترة القيد الشتوية حتى نهايةفبراير المقبل، بدلًا من نهاية شهر يناير الجاري.

وقال الإعلامي إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه ، على قناة « صدى البلد»، إن  الاتحاد الدوليلكرة القدم أعطى للاتحادات الأهلية حق مد فترة القيد الشتوي لنهاية فبراير المقبل، والجبلاية تدرس حاليا هذا القرار ولمتتخذ قرارا نهائيا بشأن هذا الأمر مثلما تردد في بعض وسائل الإعلام.
 

وتابع  الكومي، إنه في حالة موافقة الاتحاد المصري للكرة على مد القيد الشتوي حتى نهاية شهر فبراير، فإن المدة التيسيتم مدها في الانتقالات الشتوية سيتم خصمها من الانتقالات الصيفية.

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