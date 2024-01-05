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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد تراجع تحويلات المصريين 30%.. خالد أبو بكر يوجه رسالة عاجلة

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

وجه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، رسالته للمصريين الخارج، بعد تراجع تحويلات المصريين 30% خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى ان ما يحدث في السوق السوداء من تحويلات خارج الإطار الرسمي بمثابة سرقة للوطن.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن التعامل مع السوق السوداء في تغيير العملة ، بمثابة سرقة واضحة للوطن.

وشدد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على أن المصريون بالخارج ثروة حقيقة، وحبهم لمصر كبير، ولم يتخلوا عن وطنهم، ومحذرًا من أن الاتجار بالنقد الأجنبي جريمة يعاقب عليها القانون ، مضيفًا:" لو بتغير بزيادة قدرها 20 جنيه.. هقولك خلي بالك.. الـ 20 جنيه بتغير وتضر حياة ناس تانية.. ومعنديش حل ومسئول يقولى الأزمة امتى هتنتهي".

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