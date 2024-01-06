تحذير عاجل .. هذا التحديث يعطل هواتف آيفون

حذرت تقارير من أن الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17.3 الخاص بهواتف آيفون، والذي أصدرته شركة Apple أبل أمس يتسبب في حدوث أعطال لهواتف آيفون.

وبحسب موقع MacRumors التقني فإن الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17.3 يتسبب في حدوث مشكلات كبيرة لبعض مالكي هواتف آيفون،حيث نصح الموقع المستخدمين الذين لم يقوموا بتثبيت البرنامج الجديد بعد بتأجيله.

وأشارت عدة تقارير وردت في منتديات MacRumors وMastodon، وعلى منصة X أن بعض مالكي هواتف آيفون الذين حاولوا التحديث إلى لإصدار التجريبي الثاني من iOS 17.3 أو iOS 17.3 beta 2 وجدوا أن أجهزتهم عالقة في حلقة تمهيد مع شاشة سوداء فارغة.

ويبدو أن الاستعادة إلى الإصدار السابق من iOS 17.3 أو برنامج إصدار iOS 17.2.1 تعالج المشكلة، ولكن قد يواجه المستخدمون الذين ليس لديهم نسخة احتياطية مشكلات في عملية الاستعادة.

وفقًا للموقع فإنه لا يبدو أن جميع مستخدمي هواتف آيفون قد تأثروا، حيث أن بعض هواتف آيفون التي تم تحديثها إلى iOS 17.3 beta 2 لم تتأثر بالمشكلة.

ولم تعلق شركة آبل بعد على هذه المشكلة، ولكن من المحتمل أن يتم سحب الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iOS 17.3 في المستقبل القريب حتى تتم معالجة المشكلة.