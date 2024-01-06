(2023)عام استثنائي لـ مطار القاهرة.. تطويرات شاملة بمختلف مباني الركاب لخدمة المسافر

عام كامل من الجهود، بذلته وزارة الطيران المدني بقطاعاتها المختلفة، وهي تسارع الزمن لإنهاء خطتها لأعمال المشروعات التطويرية داخل المطارات المصرية عامة ومطار القاهرة الدولي بصفة خاصة، في ضوء استراتيجية واضحة تستهدف من خلالها الارتقاء بتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب داخل المطارات بما يتناسب مع جهود الحكومة المصرية والتي تستهدف مضاعفة أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة.

خطة وزارة الطيران التطويرية التي سلكت طريقها أخر عامين، بعد التعافي من الجائحة الوبائية، فجرت الجهود لنقلة نوعية سريعة في مجال التحول الرقمي داخل المطارات المصرية بعدما حرم التلامس لشهورٍ طويلة، كان تدعيم المطارات المصرية بأحداث الوسائل التكنولوجية المتطورة هو البديل والحل للوصول إلى أعلى جودة من الخدمات للمسافرين، فضلا عن أنها تدعم أيضا مساعي التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي.

مطار القاهرة

في هذا التقرير نستعرض، أبرز وأهم هذه المشروعات التي تم الانتهاء منها داخل مطار القاهرة الدولي، بشكل خاص، بما يساهم في دعم جهود الدولة، ورفع كفاءة قطاع الطيران المدني المصري:

مبنى الركاب 1 ( المطار القديم): تم تطوير كاونترات صالات السفر مبنى الركاب 1 بالإضافة إلى إحلال كامل لجميع أجهزة ترحيل الركاب وبوابات السفر بإجمالى 200 جهاز بمشتملاتهم طابعات بطاقات الصعود والحقائب، بالإضافة إلى أنه تم رفع كفاءة وتطوير صالة 1 وصول ومنطقة الترانزيت العلوي بمبنى الركاب، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الشبكات والسماعات الصوتية ومخارج كميرات المراقبة والساعات المركزية وخدمة .wireless.

تم تطوير كاونترات صالات السفر مبنى الركاب 1 بالإضافة إلى إحلال كامل لجميع أجهزة ترحيل الركاب وبوابات السفر بإجمالى 200 جهاز بمشتملاتهم طابعات بطاقات الصعود والحقائب، بالإضافة إلى أنه تم رفع كفاءة وتطوير صالة 1 وصول ومنطقة الترانزيت العلوي بمبنى الركاب، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الشبكات والسماعات الصوتية ومخارج كميرات المراقبة والساعات المركزية وخدمة .wireless. مبنى الركاب رقم (۲) الجديد: تم تطوير وإعادة تأهيل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، ليصبح الطاقة الاستيعابية للمبني سبعة ونصف مليون راكب سنوياً بدلاً من ثلاثة ونصف مليون راكب سنوياً، بما يواكب التطور المتلاحق في حركة الطيران المستقبلية، وبما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية لتحويل مطار القاهرة الدولي إلى مطار محوري لخدمة الركاب والطائرات والبضائع لاستيعاب معدلات المتزايدة للحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولمنافسة المطارات العالمية الأخرى، بالإضافة إلى تحديث أجهزة الخدمة الذاتية للركاب بصالة السفر واضافة خدمات ذاتية جديدة للركاب من خلال الأجهزة الحديثة.

مبنى الركاب رقم (3) الجديد: تم عمل إحلال وتطوير منظومة مناولة الحقائب بمبني الركاب رقم (3) بميناء القاهرة الدولي من خلال تطوير ورفع كفاءة السيور، وتوريد أجهزة الكشف عن الحقائب ثلاثية الأعداد(CTX) مما يساهم بالإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة، ورفع مستوي المنظومة الأمنية للمطار وفقاً للمعايير الدولية، حيث تم تطوير أنظمة مناولة الحقائب BHS مبنى الركاب رقم (3) ورفع الطاقة الاستيعابية للنظام بمرحلتيه إلى 12 ألف حقيبة / ساعة بدلاً من 4800 حقيبة / ساعة في النظام السابق، رفع القدرة التخزينية لسيور تخزين الحقائب المبكرة من 250 حقيبة إلى 1200 حقيبة لإتاحة امكانية تخزين الحقائب في نظام BHS قبل موعد فتح الرحلات الفحص الأمني للحقائب بنظام الفحص المقطعي ثلاثي الأبعاد للكشف على الحقائب.

بالإضافة إلى أن مبنى الركاب رقم 3 يشهد حاليا، أعمال توسعة وتطوير لمنطقة السفر الدولي ومنطقة المطاعم بمبنى الركاب بهدف زيادة منطقة الاستراحات والمطاعم ومنطقة الترانزيت، فضلا عن تجديد استراحة الـ CAC VIP LOUNGE E بمبنى الركاب رقم (3) سفر تنقسم الى الاستراحة الرئيسية واستراحة للمدخنين وإضافة منطقة relaxing area للركاب.

مطار القاهرة

الصالة الموس مية: رفع كفاءة الصالة الموسمية وقد تم إحلال منظومة انذار الحريق وتركيب أجهزة جديدة وتأمين الصالة الخارجية بمنظومة الإنذار.

مشروع المشاية الكهربائية: يقوم بالربط بين مباني الركاب رقم (۲) والجراج مُتعدد الطوابق بالمطار من خلال تنفيذ مشاية كهربائية بطول (450) متر وعرض (سبعة، ونصف) متر، كما أن المشاية مزودة بأحدث تقنية من كاميرات المراقبة والأنترنت وقد تم تزويدها بمساحات تجارية وعربات أخدم نفسك لخدمة الزوار والركاب كما أنها مزودة بأحدث تقنية تكنولوجية من كاميرات مراقبة وشاشات عرض الرحلات وخدمة الانترنت وأنظمة الحريق كما أن المشروع مكيف بالكامل لراحة المسافرين.

مشروع تطوير الجراج متعدد الطوابق: عدد خمسة طوابق بإجمالي 90000 مترمربع بمسطح 18000 متر مربع للدور وتزويده بساحة انتظار أمامية لخدمة حوالي 100 أوتوبيس الجراج يعمل بنظام Park System ؛ حيث يتم تعريف المستخدم الأماكن الشاغرة باللون الاخضر، ولكي يتم استخدام الجراج على الوجه الأمثل، وقد تم رفع كفاءة الجراج متعدد الطوابق ليستوعب أكثر من 2250 سيارة كما تم تزويدها بأحدث أنظمة كاميرات المراقبة، والإطفاء الألي ضد الحريق، كما أن الجراج مزود بساحة انتظار أمامية لخدمة حوالي 100 أتوبيس وميني باص، بهدف الحفاظ علي إنتظاميه العمل بما يدعم رفع كفاءة العمل والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للعملاء

إنشاء محطة الطاقة الشمسية: تم إنشاء المحطة أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي قدرتها 300 كيلو وات / ساعة بهدف إنتاج الطاقة النظيفة.

الأنظمة الأمنية: تم تنفيذ نظام كاميرات المراقبة الأمنية والتي تعمل بأحدث تقنية والخاصة بالكمائن والمناطق الحيوية والأسوار لرفع كفاءة النظم الأمنية لكافة المناطق الحيوية والأسوار بالمطار بما ينعكس بأثر إيجابي علي المنظومة المتكاملة لتأمين المطار بالكامل وتأمين السلامة والتشغيل، بالإضافة إلى أنه تركيب بوابات بيومترية بمداخل مباني الركاب لتنظيم ومراقبة دخول العاملين بمطار القاهرة. وأجرى مطار القاهرة، تحديث للأجهزة الأمنية بالمطار ورفع كفاءة أجهزة الـ X-Rayلتعمل (بنظام Dual View )؛ بدلاً من نظامSingle View)) وتركيب أجهزة الكشف علي الأجسام (Body Scan) علي بوابات السفر للرحلات الدولية والتي تتطلب إجراءات أمنية خاصة، العمل بمنظومة حديثة للكشف على أثر المتفجرات (ETD) والكشف علي السوائل المتفجرة (LED)، بالأمتعة والمتعلقات الشخصية والأجهزة الإلكترونية للركاب طبقاً للتعليمات الأمنية الدولية، تم تطبيق نظام المراقبة الأمنية الحديثة من خلال الكاميرات (CCTV) لمتابعة الحالة الأمنية بكافة المواقع بالمطار.



تم تنفيذ نظام كاميرات المراقبة الأمنية والتي تعمل بأحدث تقنية والخاصة بالكمائن والمناطق الحيوية والأسوار لرفع كفاءة النظم الأمنية لكافة المناطق الحيوية والأسوار بالمطار بما ينعكس بأثر إيجابي علي المنظومة المتكاملة لتأمين المطار بالكامل وتأمين السلامة والتشغيل، بالإضافة إلى أنه تركيب بوابات بيومترية بمداخل مباني الركاب لتنظيم ومراقبة دخول العاملين بمطار القاهرة. وأجرى مطار القاهرة، تحديث للأجهزة الأمنية بالمطار ورفع كفاءة أجهزة الـ X-Rayلتعمل (بنظام Dual View )؛ بدلاً من نظامSingle View)) وتركيب أجهزة الكشف علي الأجسام (Body Scan) علي بوابات السفر للرحلات الدولية والتي تتطلب إجراءات أمنية خاصة، العمل بمنظومة حديثة للكشف على أثر المتفجرات (ETD) والكشف علي السوائل المتفجرة (LED)، بالأمتعة والمتعلقات الشخصية والأجهزة الإلكترونية للركاب طبقاً للتعليمات الأمنية الدولية، تم تطبيق نظام المراقبة الأمنية الحديثة من خلال الكاميرات (CCTV) لمتابعة الحالة الأمنية بكافة المواقع بالمطار. وتم توفير كاونتر لشرطة السياحة بصالات الوصول وكذا بمدخل صالة السفر بمباني الركاب لمتابعة للحالة الأمنية أثناء خروج ودخول الأفواج السياحية وأثناء صعودهم للحافلات المخصصة لهم.

مطار القاهرة

سور خرساني: تم الإنتهاء من مشروع إنشاء سور خرساني حول مطار القاهرة بدلاً من السور السلك لرفع المستوي الأمني للمطار وتحقيق أعلى درجات التأمين بالمطار ، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات الإطفاء وتجهيزها بأحدث المعدات وسيارات إطفاء من أكبر الشركات العالمية.

مشروعات تم تنفيذها في إطار الخدمات المقدمة للركاب:

– تم ربط جميع مباني الركاب بالمطار من خلال الناقل الآلي (APM) للركاب ويتم استخدامه مجانًا بدون رسوم؛ وكذا تحديث أسطول الأتوبيس الترددي (Shuttle Bus) لتسهيل عملية نقل الزوار والركاب بين المباني.

– تعديل مسارات الطرق المؤدية إلى مباني الركاب والجراج المتعدد الطوابق وتزويدها باللافتات والشاشات الإرشادية وتنسيق الموقع العام وتزويدها بالمساحات الخضراء، لظهور مطار القاهرة بالمظهر الحضاري اللائق.

– رفع كفاءة كافة بوابات تحصيل الرسوم لمطار القاهرة الدولي وتزويدها بأحدث أنظمة المحاسبة وقراءة لوحات السيارات وتسجيل بيانات المركبات.

– زراعة وصيانة وتأمين محور مروري طريق كابتن طيار / لطفية النادي: كما تم رفع كفاءة الطريق الجديد الواصل من بوابات تحصيل الرسوم وحتى بداية محور لطفية النادي، وتم رفع كفاءة الأسفلت وتزويده بأعمدة الانارة LED وتنسيق المزروعات وأضافة الإعلانات واللوحات الارشادية المضيئة، وتم تكليف جهاز مستقبل مصر بإنشاء سور بطول طريق لطفية النادي ناحية المهبط واستكمال زراعة الطريق على الجانبين لتحسين الرؤية البصرية.

– تطوير ورفع كفاءة استراحات مباني الركاب، في إطار حرص مطار القاهرة الدولي على رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمستقبلين والمودعين على سبيل المثال الاستراحة الحكومية بمبنى 3 Finger F-Finger G .

– تجميل مطار القاهرة الدولي للظهور بالمظهر الحضاري اللائق من لاند سكيب ورفع كفاءة البوابات وتنفيذ عدد 4 لاند مارك.

– جاري توسعة تغطية خدمة الإنترنت (WIFI) لتشمل كل مساحات مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي لتحقيق أعلى جودة من الخدمة المقدمة للركاب بالمطار، حيث تم تغطية منطقة المهبط بالمطار شبكة إنترنت (WIFI) لتأمين نقل الحقائب، كما تم زيادة سرعة الإنترنت المقدمة للركاب وتحديث أجهزة إنهاء الإجراءات الذاتية للركاب (SELF - CHECK) لمنع التكدس وتقليل التعامل البشري.

– تم توريد عدد كافي من عربيات أخدم نفسك لتطوير خدمات الركاب.

– تم تجديد دورات المياه بمباني الركاب على أعلى مستوى وإنشاء دورات مياه جديدة بصالة الوصول الدولي بمبنى ركاب 3 امام سير الحقائب 6.

– تم التعاقد على توريد عدد 10 أجهزة SSBD أجهزة إنزال الحقائب يدويا لربطها على أنظمة BHS بمبنى الركاب 3 وذلك لتطوير أنظمة الخدمة الذاتية الخاصة بالركاب بالتكامل مع أنظمة السيور وجارى التوريد.

مطار القاهرة

خدمات التحول الرقمي:

– قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتطبيق حزمه جديده من البرامج والتطبيقات الإلكترونية المؤمنة بمختلف القطاعات لتحقيق الإدارة الإلكترونية المتكاملة بالشركة للربط بين جميع قطاعات المطار من خلال شبكه معلوماتية متكاملة موحده وأمنه، ومن خلال تطبيقات حديثة تسهل عمليه الاتصال وتحقيق أعلى جودة من الخدمة المقدمة.



– تم ميكنة أعمال قطاع التنمية الادارية والموارد البشرية ممثلة فى تطوير منظومة البيانات – انشاء قواعد بيانات رقمية متكاملة شاملة فى مجالات التدريب وبيانات العاملين .

– تم الإشتراك في منظومة تحديد الخانات الزمنية Slot Management التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بما يسمح لمطار القاهرة جذب عدد أكبر من شركات الطيران العالمية للعمل بالمطار وتسهيل حركة الربط بين الرحلات الجوية.

– تم رفع كفاءة منظومة التسويق الخاصة بالخدمات المقدمة من القطاع لجميع الشركات العاملة بالمطار، مع تطوير منظومة تامين المعلومات والحفاظ على سريتها والتصدي لأي مخاطر يمكن التعرض لها.



– إصدار التقرير الإحصائي النصف سنوي للحركة الكلية للرحلات والركاب 2023 ، وانشاء قاعدة بيانات الميكنه اعمال حجز السيارات الخاصة بكبار الزوار

– تقديم خدمة اهلا للعملاء عبر الموقع الإلكتروني للشركة والدفع الكترونيًا.

إنشاء مبنى ركاب جديد (4)

وفي إطار خطة تحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يتماشى مع هدفها في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028؛ من المُخطط تحويل مطار القاهرة لمطار محوري للركاب والبضائع حيث سيتم إنشاء مبنى ركاب، رقم (٤) بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية ٣٠ مليون راكب سنويا، وكذلك مخطط انشاء مدينة للبضائع واللوجستيات بمطار القاهرة لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الشحن الجوي ومحورا رئيسا لحركة التجارة العالمية.

وحقق مطار القاهرة الدولي تحديا جديدا خلال العام 2023، حيث سجل أعلى نسبة في معدلات الرحلات الجوية وفي حركة السفر و الوصول منذ إنشائه بواقع 612 رحلة جوية وبإجمالى 82 ألف راكبا.