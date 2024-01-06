عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أرواح خفية يتصدر نسب المشاهدة بعد طرحه بأيام .. تفاصيل

صدى البلد

تمكن مسلسل “ أرواح خفية ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة جوي ، بعد طرحه بعدة أيام . 

 

واستطاع مسلسل “ أرواح خفية ” من أحتلال المركز الاول ضمن الاعمال الدرامية الاكثر مشاهدة فى مصر .

 

وكانت قد طرحت منصة جوي الحلقات الأولي من مسلسل أرواح خفية، والذي تقوم ببطولته الفنانة سمية الخشاب . 

طرح أولى حلقات "أرواح خفية" لسمية الخشاب

تعرف على موعد طرح فيلم "البطة الصفرا" علي أمازون

الجدير بالذكر أن مسلسل «أرواح خفية» بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، اكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت احمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، اشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل اخراج ابرام نشأت.

 

وتدور أحداثه حول المدرسة لارا «سمية الخشاب» التى تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى كامب.

 

وتتصاعد الأحداث داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت سرا متعلقا بالمدرسة التى تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.

 

ومن ناحية اخري بدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير مسلسل بميت راجل والذي تخوض به الماراثون الرمضاني 2024.

 

ارواح خفية مسلسل ارواح خفية الفنانة سمية الخشاب سمية الخشاب منذر رياحنة نضال الشافعي منصة جوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد: إمام عاشور تاريخه أكبر من رضا عبد العال الآن

مالك العمل في ورطة..تعرف علي المسئول عن سلطة فصل الموظف

بعد انضمام مصر رسميا للبريكس.. رابطة تجار السيارات تفجر مفاجأة عن الأسعار

الوكالة الفلسطينية: استشهاد 14 مدنيا في قصف إسرائيلي لدير البلح وخان يونس

القومي للطفولة يعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التفاصيل

جنرال موتورز تسحب شيفروليه بليزر بسببب مشكلة خطيرة |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ