أرواح خفية يتصدر نسب المشاهدة بعد طرحه بأيام .. تفاصيل

تمكن مسلسل “ أرواح خفية ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة جوي ، بعد طرحه بعدة أيام .

واستطاع مسلسل “ أرواح خفية ” من أحتلال المركز الاول ضمن الاعمال الدرامية الاكثر مشاهدة فى مصر .

وكانت قد طرحت منصة جوي الحلقات الأولي من مسلسل أرواح خفية، والذي تقوم ببطولته الفنانة سمية الخشاب .

الجدير بالذكر أن مسلسل «أرواح خفية» بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، اكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت احمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، اشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل اخراج ابرام نشأت.

وتدور أحداثه حول المدرسة لارا «سمية الخشاب» التى تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى كامب.

وتتصاعد الأحداث داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت سرا متعلقا بالمدرسة التى تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.

ومن ناحية اخري بدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير مسلسل بميت راجل والذي تخوض به الماراثون الرمضاني 2024.