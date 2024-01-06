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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد طرح فيلم "البطة الصفرا" علي أمازون

صدى البلد

كشفت منصة أمازون عن موعد عرض فيلم “ البطة الصفرا” ، والذي يقوم كل من محمد عبد الرحمن وغادة عادل . 

 

ومن المقرر عرض فيلم البطة الصفرا ، يوم 18 يناير الجاري ، بالتزامن مع طرح اعمال اخري علي راسهم مسلسل جولة أخيرة . 

 

فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

 

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ويعتبر فيلم "البطة الصفرا" هو البطولة المطلقة الثالثة لمحمد عبد الرحمن بعد فيلم "الدعوة عامة" و"الخطة العامية".

 

 ويذكر أن اخر اعمال محمد عبد الرحمن توتاهًً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

 

 

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