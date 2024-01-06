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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إم جي 5 "بحالة الزيرو" أوتوماتيك الفئة الأولى .. للبيع بهذا السعر

ام جي 5
ام جي 5

تقدم السيارة ام جي 5 بالسوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وبأسعار رسمية تبلغ 809,990 جنيه للفئة الاولى STANDARD، بينما تأتي الفئة COMFORT بسعر 849,990 جنيه، و889,990 جنيه للفئة عالية التجهيزات LUXURY، وذلك لموديلات 2024.

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وظهرت السيارة ام جي 5 للبيع على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات الكترونيًا، وهي بحالة الزيرو حيث لم يسبق لها الترخيص المروري حتى الان، مع انتمائها لموديلات 2024، وبمفهوم الفبريقا داخليًا وخارجيًا.

ام جي 5 

وتأتي السيارة ام جي 5 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن طرازات الفئة الاولى STANDARD، والتي تضم مكيف هواء، وسنتر لوك، وريموت كنترول للتحكم، بالاضافة إلى نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، مرايات جانبية كهربائية، انذار مانع للسرقة مع نظام ايموبليزر.

ام جي 5 

وتحتوي السيارة على مثبت سرعة، وجنوط، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS بالناحية الامامية، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، ومقاعد ذات فرش قماشي، ومقصورة تتسع لـ 5 مقاعد.

ام جي 5 

وتعتمد ام جي 5 موديل 2024 فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 120 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك بتقنية الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س، وزمن تسارع يقدر بـ 12.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

ام جي 5 

إم جي 5 "بحالة الزيرو" اوتوماتيك الفئة الاولى بهذا السعر 

 

ظهرت السيارة ام جي 5 موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت، بقيمة قدرها 870 ألف جنيه، وهذا يعني أن قيمة الاوفر برايس لهذه النسخة قد وصلت إلى 60 ألف جنيه، حيث يبلغ سعرها الرسمي كما ذكرنا في الفقرة الاولى نحو 809,990 جنيه.

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